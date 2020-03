United, assalto a Sancho. Ma c’è la maledizione della numero 7

Il mercato estivo potrebbe presentare importanti novità. Una di esse potrebbe riguardare il futuro di Jadon Sancho. L’attaccante inglese è esploso con il Borussia Dortmund ed è particolarmente ricercato da diversi club. Tra questi spicca il Manchester United. I Red Devils sono pronti a farsi avanti per acquistare il bomber giallonero e formare un reparto avanzato decisamente intrigante. Lo riporta il Daily Mail.

MALEDIZIONE – Tuttavia i giornali inglesi fanno notare un aspetto preoccupante: Sancho porta la maglia numero 7. Una casacca sacra dalle parti di Old Trafford, dove è stata indossata da leggende come George Best, Eric Cantona, David Beckham e Cristiano Ronaldo. Tuttavia negli ultimi tempi la numero 7 si è rivelata una maledizione per i suoi proprietari. Da Angel Di Maria ad Alexis Sanchez e Memphis Depay: tutti accomunati dalle difficoltà di sostenere una difficile eredità. Sancho riuscirebbe a resistere a questa pressione?