United, Berbatov: “Che spasso il pranzo con Sir Alex! Ma guai a sgarrare…”

Non è un Natale particolarmente allegro per i tifosi del Manchester United. Molti sperano che le prossime partite possano restituire la miglior versione dei Red Devils. E chissà se il tradizionale pranzo di Natale, inaugurato nell’era di Alex Ferguson, porterà bene. Una tradizione che Dimitar Berbatov ricorda con piacere, come riportato dal Sun: “Quando ero al Manchester United, questo periodo dell’anno era sempre speciale. Ci allenavamo e poi andavamo in mensa per la cena di Natale e Sir Alex ci serviva le pietanze con il resto del personale. Era una bella tradizione, ci sentivamo tutti una fratellanza come squadra ed è stata una buona cosa avere una simile usanza. Avremmo voluto scherzare sul direttore che ci ha servito da mangiare, è stato tutto molto divertente. Quando saremmo tornati a casa, avremmo anche cenato a Natale, ma bisognava prestare attenzione e guardare ciò che si mangiava perché avevamo fatto una partita. Non avremmo mai voluto incrociare lo sguardo di Sir Alex se avessimo perso una partita o guadagnato qualche chilo”.