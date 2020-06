United, Bruno Fernandes: “Rientro difficile, gli avversari ora mi conoscono…”

Tra le poche note positive della stagione del Manchester United c’è sicuramente Bruno Fernandes. Il fantasista portoghese, infatti, si è rivelato uno dei migliori data la sua eccezionale duttilità tattica. L’ex Udinese e Sampdoria, però, teme il ritorno in campo della Premier League per un motivo ben preciso: la perdita della sua imprevedibilità. Lo ha rivelato all’account Instagram Talent Ain’t Enough .”Per me, nove incontri per lo United non sono sufficienti perché ora viene la parte più difficile. Gli avversari iniziano a riconoscere il tuo gioco, come ti muovi, come passi, come calci. Le cose diventano difficili ora. Ora devo migliorare di più e lavorare di più, e studiare maggiormente le squadre contro cui gioco perché mi capiranno meglio. Devo essere pronto a capire le difficoltà che possono avere”.