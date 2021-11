United, è crisi vera: il City passa all’Old Trafford. Ronaldo nervoso e ammonito

Il Manchester United di Cristiano Ronaldo crolla nel derby contro il City

Il Manchester United sognava di tornare protagonista con l'inserimento di Cristiano Ronaldo. Del resto, alla squadra di Ole Gunnar Solskjaer sembrava mancasse solamente il fuoriclasse capace di risolvere alcune partite spigolose. Invece i Red Devils continuano la loro involuzione in Premier League. Negli ultimi quattro incontri, una vittoria e tre sconfitte, tutte pesanti e contro avversarie in lotta per l'accesso alla Champions League. L'ultimo k.o. porta la firma del Manchester City. Gli uomini di Pep Guardiola passano in casa dei rivali vincendo per 2-0. Decidono un autogol di Bailly dopo 6' e l'inserimento vincente di Bernardo Silva sul secondo palo al 44'. In mezzo tanti miracoli di De Gea, che hanno evitato un passivo molto più pesante. Emblema della disfatta un nervosissimo Cristiano Ronaldo, ammonito nel finale per aver rifilato un calcio a De Bruyne. La crisi dello United rischia di diventare sempre più consistente. E la posizione di Solskjaer traballa davvero pericolosamente.