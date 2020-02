United, è Fernandes-mania. Ma Giggs: “Solskjaer, dove lo fai giocare?”

Il Manchester United riparte con la qualità di Bruno Fernandes a disposizione dopo il mercato invernale. Il centrocampista portoghese ex Udinese e Sampdoria arriva dallo Sporting Lisbona con l’obiettivo di migliorare il gioco dei Red Devils. Tuttavia, secondo l’ex stella del club inglese Ryan Giggs, il suo ruolo è ancora tutto da scoprire. Queste le sue dichiarazioni riportate dal Sun: “Abbiamo visto sprazzi della qualità che possiede. Penso che potrebbe aver bisogno di capire qual è la sua posizione migliore. Con le spalle alla porta, non penso che si trovi a suo agio. Quando è un po ‘più in profondità, sulla difensiva, può essere un po’ un problema. Serve davvero un equilibrio tra le due fasi. Quando gioca maggiormente in attacco, ha la visione giusta per giocare quei passaggi smarcanti. Penso che Solskjaer vorrà prima trovare la sua migliore posizione. Verso la fine era stanco, ma puoi vedere la qualità che ha”.