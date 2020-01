United, Fernandes: “Amo questo club dai tempi di Cristiano Ronaldo”

Il Manchester United accoglie Bruno Fernandes. Il centrocampista portoghese lascia lo Sporting Lisbona e diventa il grande colpo di mercato dei Red Devils alla ricerca della gloria perduta. Queste le sue parole al momento della presentazione: “Amo questo club. Il mio amore per il Manchester United risale a quando guardavo giocare Cristiano Ronaldo con questa maglia. Sono sempre stato grande tifoso, per me essere qui è incredibile, ho lavorato duramente per arrivare a questo traguardo e prometto ai tifosi di dare tutto per vincere trofei. Non vedo l’ora di iniziare”.