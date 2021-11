United, Fernandes avverte l’Atalanta: “Abbiamo tanta qualità in gruppo”

Bruno Fernandes lancia il guanto di sfida all'Atalanta in Champions League

Per il Manchester United arriva l'ostacolo Atalanta in Champions League. I Red Devils sono reduci dalla vittoria dell'andata in casa, ma dovranno vedersela con i nerazzurri a Bergamo. Una sfida di grande importanza per entrambe, anche perché c'è in palio il primo posto nel girone. Il centrocampista portoghese Bruno Fernandes spiega in conferenza stampa come stanno i Red Devils: "Abbiamo così tanta qualità nel gruppo, non ci sono soltanto Cavani e Ronaldo, che comunque hanno segnato e sono fortissimi. Con le qualità che abbiamo è facile giocare dietro gli attaccanti, sono felice di poter giocare coi miei compagni. Non importa chi gioca davanti, io sono lì per aiutarli a segnare". Insomma, l'Atalanta dovrà prestare massima attenzione a tutti gli uomini di Ole Gunnar Solskjaer, pronti a mettere un'ipoteca al discorso qualificazione. Ovviamente occhi rivolti anche alla sfida tra Young Boys e Villarreal, in cui il risultato finale potrebbe cambiare ulteriormente gli scenari.