United, Ighalo meglio di Haaland e Cavani: lo dicono i numeri

Il mercato invernale del Manchester United non è stato particolarmente esaltante. I Red Devils avevano messo nel mirino diversi top player, tra i quali attaccanti come Edinson Cavani ed Erling Haaland. Alla fine, nel reparto avanzato è arrivato solamente Odion Ighalo. Un colpo apparentemente poco esaltante, perché il giocatore era considerato adatto a club minori come il Watford. Tuttavia, in queste ultime gare, il bomber nigeriano ha dimostrato di non essere da meno di tanti colleghi più blasonati. Lo dicono i numeri. Un esempio? Nelle sei partite in cui ha giocato, Ighalo ha totalizzato 232 minuti in totale. Ha segnato tre gol, uno contro il Club Brugge in Europa League e due nella vittoria della FA Cup al Derby di giovedì sera e la sua giocata a tutto tondo è stata buona, offrendo allo United un diverso tipo di minaccia in attacco. Per realizzare questi gol ha impiegato 8 tiri. Dunque ha una precisione notevole, superiore anche agli illustri colleghi. Ighalo realizza un gol ogni 77 minuti, mentre Cavani buca il portiere ogni 219 minuti e Haaland, che sta vivendo la stagione migliore, è di poco superiore, con una rete ogni 71 minuti.