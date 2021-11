United in crisi, Ferdinand: “Solskjaer dovrebbe passare il testimone”

Secondo Rio Ferdinand, il ciclo di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United sarebbe ormai concluso

La crisi del Manchester United è ormai acclarata. I Red Devils hanno subito pesanti sconfitte contro Leicester, Liverpool e Manchester City. Rovesci che inevitabilmente hanno allontanato la formazione di Ole Gunnar Solskjaer dalla lotta per il titolo. L'ex difensore inglese Rio Ferdinand non ha dubbi: il cambio in panchina diventa importante per rilanciare la squadra. Queste le sue parole al canale Youtube Vibe with Five: "Ogni settimana guardo la nostra squadra e mi chiedo cosa faremo tatticamente. Non vedo alcuna filosofia o identità nel modo di giocare dello United. Sono sempre stato scettico: Solskjaer ha le qualità per farci diventare campioni? Non ne ero sicuro, non ero pienamente convinto, ma speravo ci riuscisse. Per quello che ha mostrato la squadra in questa stagione, penso che ormai possa essere arrivato il momento per Solskjaer di passare il testimone". Una dichiarazione per certi aspetti sorprendente, dato che Ferdinand e lo stesso Solskjaer hanno condiviso lo spogliatoio.