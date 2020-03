United in crisi, Rooney non ha dubbi: “Serve pazienza, tra due anni si vedrà”

Il Manchester United si interroga sull’ennesima stagione fallimentare. I Red Devils rischiano di non qualificarsi alle competizioni europee per la prossima stagione. Nel frattempo, la formazione di Ole Gunnar Solskjaer dovrà vedersela con il Derby County dell’ex Wayne Rooney in FA Cup. Il bomber inglese commenta il momento della sua vecchia squadra ai microfoni di The Tepegraph: “I fan dello United devono essere un po ‘pazienti con quello che sta succedendo e lasciare che questi giocatori provino e si dimostrino. Devono coinvolgere alcuni giocatori, ma devono anche sbarazzarsi di alcuni giocatori e entro due o tre anni devono essere di nuovo difficili. Non sarà una soluzione rapida. Ci hanno provato con Louis Van Gaal e José Mourinho. Se guardi il Liverpool e quello che hanno fatto, hanno costruito quella squadra e Man City, Pep Guardiola ha gradualmente portato più giocatori nel suo modo di giocare. Quindi lo United deve essere paziente e cercare di formare una squadra che sarà in grado di sfidare quei due”.