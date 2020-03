United in ripresa, Solskjaer non ha dubbi: “Sono l’uomo giusto per il club”

Fino alla sospensione di Premier ed Europa League, la settimana del Manchester United è stata semplicemente perfetta. Prima il trionfo nel derby contro il City di Pep Guardiola, poi la goleada in trasferta contro il LASK che sa tanto di qualificazione al turno successivo. Due grandi risultati che permettono al tecnico Ole Gunnar Solskjaer di respirare dopo tanti alti e bassi. E al tempo stesso l’allenatore si toglie lo sfizio di zittire gli scettici: “Credo che siamo sulla buona strada, quella in cui il Manchester United deve essere presente. Esistono culture diverse in club diversi e modi diversi di fare le cose e crediamo nel modo in cui facciamo le cose da noi ora. Non mi focalizzo necessariamente in tutto ciò che abbiamo fatto prima, ma al momento credo in quello che stiamo facendo. Penso di essere l’uomo giusto per il club, ma non mi fermo qui e ne parlerò”.