United, la Champions è lontana: k.o. con l’Arsenal e tifosi contro Solskjaer

Dopo la bella prestazione in Champions League, il Manchester United torna ad annaspare nelle acque profonde della Premier League. I Red Devils escono sconfitti nel match contro l’Arsenal per 1-0. Decide un rigore procurato da un intervento scomposto di Paul Pogba e trasformato da Pierre-Emerick Aubameyang. La formazione di Ole Gunnar Solskjaer resta così ferma a quota 7 punti, sei in più rispetto alla zona retrocessione.

CRITICHE

I social si sono scatenati subito dopo il triplice fischio. Moltissimi tifosi del Manchester hanno individuato subito il responsabile della sconfitta e del pessimo momento in Premier League: lo stesso Solskjaer. Sono diverse le voci di supporters stanchi della guida tecnica norvegese, che non convince più, nonostante il suo passato da eroe dei Red Devils.