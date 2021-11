United, l’ex Hargreaves sicuro: “Rashford furioso con Solskjaer perché…”

Parla l'ex calciatore Red Devils

Neppure una netta vittoria per 3-0 contro il Tottenham lascia l'ambiente del Manchester United sereno. Cristiano Ronaldo, Cavani e Rashford hanno riportato i tre punti ai Red Devils di Ole Gunnar Solskjaer dopo il pesante k.o. contro il Liverpool. Eppure per l'ex calciatore Owen Hargreaves qualcosa non va. Parlando a Premier League Productions, l'ex centrocampita ha messo in risalto il malcontento di alcuni calciatori.

FURIOSO - "Rashford era assolutamente furioso dopo aver fatto gol. Lo puoi vedere chiaramente dal modo in cui ha festeggiato. Era arrabbiato", ha detto Hargreaves . Il motivo è presto detto: "Non vuole stare in panchina. Ma quando hai due leggende che giocano in attacco (Cristiano Ronaldo e Cavani ndr), è difficile lamentarsi. Solskjaer non toglierà mai Ronaldo dalla formazione titolare, ma aveva bisogno di un altro attaccante. Cavani è stato grande la scorsa stagione. Edinson meritava di iniziare prima da titolare. Rashford e Greenwood si sono offesi del fatto che sono rimasti in panchina ma questa è la soluzione migliore per bilanciare la squadra. Sono fiducioso che Rashford continuerà a segnare ma entrando dalla panchina".