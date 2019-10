United-Liverpool, Keane furioso: “Troppi abbracci prima della gara”

Manchester United–Liverpool non è una partita come tutte le altre. Da molti appassionati è considerato il derby d’Inghilterra, una sfida dal sapore unico. Eppure, oggi, alcuni giocatori non sembravano affatto avvertire il peso di questa gara. Prima dell’ingresso in campo, si sono sprecati abbracci e complimenti da membri delle due formazioni. Un clima di cordialità e fair play assolutamente fuori luogo secondo Roy Keane. L’ex leggenda dello United si è detto disgustato ai microfoni Sky: “Stanno andando in battaglia, si abbracciano e si baciano. Assurdo. Io non avrei nemmeno guardato l’avversario. In fondo si lotta contro di loro. Il gioco non è cambiato molto, i giocatori sono cambiati. Prima si affrontavano gli avversari e poi si abbracciavano…”. Insomma, i sentimentalismi non sono affatto graditi da Roy il duro.