United, Natale da incubo: mai così male dal 1989!

Ottavo posto in classifica, con venticinque punti raccolti in 18 gare. Il deludente ruolino di marcia del Manchester United si può riassumere così. L’ultimo tonfo è arrivato contro il Watford, con un 2-0 che racchiude tutte le difficoltà degli uomini di Ole Gunnar Solskjaer. E il suo rendimento è già da record, in negativo ovviamente. Infatti, nel Nuovo Millennio il Manchester United non aveva mai raccolto così pochi punti alla vigilia del Natale. Per trovare uno score peggiore bisogna tornare indietro di trent’anni, quando i Red Devils di Sir Alex Ferguson, ancora lontani dalla loro versione cannibalesca, raccolsero solamente 22 punti in 18 gare. Dopo due stagioni arrivò il titolo. Che possa accadere lo stesso a Solskjaer?