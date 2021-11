United, nuova idea per il dopo Solskjaer: si pensa a un traghettatore

Il Manchester United fa le sue valutazioni per il post Solskjaer: si pensa a un traghettatore

Il Manchester United fa le sue valutazioni sul successore di Ole Gunnar Solskjaer. Il tecnico norvegese è stato esonerato dopo la netta sconfitta per 4-1 contro il Watford. Al momento la squadra è stata affidata a Michael Carrick, ma si cerca un sostituto o quantomeno un traghettatore affidabile. Stando a quanto riportato da The Athletic, i Red Devils avrebbero deciso di puntare su Ralf Rangnick come tecnico ad interim fino al termine della stagione. Pare che sia già stato raggiunto un accordo tra le parti. Bisogna attendere il via libera da parte della Lokomotiv Mosca, club con cui il tecnico sarebbe sotto contratto, dato che ricopre il ruolo di capo dello sport e dello sviluppo. A lui verrò richiesto di aiutare lo United a concludere senza grossi problemi la stagione, conquistando almeno la qualificazione alla prossima Champions League, l'obiettivo minimo richiesto alla formazione in cui milita Cristiano Ronaldo