United, Pogba fa discutere: salta la cena con i compagni di squadra

Paul Pogba torna a far parlare di sé. Infatti, secondo quanto riportato dal Daily Mail, il centrocampista francese del Manchester United ha deciso di non aderire ad una cena con i compagni di squadra organizzata da David De Gea per chiarire le problematiche interne al gruppo. La sua assenza ha suscitato parecchio scalpore e non è bastato al giocatore spiegare di non essersi presentato per una botta alla caviglia rimediato durante l’ultimo allenamento. Le voci di un possibile addio hanno ripreso a circolare prepotentemente. Juventus e Real Madrid restano alla finestra, pronte a farsi avanti in caso di occasioni clamorosamente favorevoli. Il Manchester United continua a chiedere 180 milioni di sterline per potersi privare del proprio gioiello.