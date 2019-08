United, Pogba non convince gli scettici: in top 5 per palloni persi

Il Manchester United riparte da Paul Pogba. Il francese, per ora, resta ai Red Devils, anche se non ci sono certezze sul suo proseguimento effettivo con gli inglesi per il resto della stagione, dato che Juventus e Real Madrid hanno ancora 20 giorni di tempo per piazzare il colpo di mercato. Tuttavia, c’è una statistica che preoccupa i tifosi del club della Premier League: nell’ultima stagione, Pogba è finito tristemente nella top 5 dei giocatori con più palloni persi. Ben 602 gli errori registrati in questa casistica. Davanti a lui Felipe Anderson con 747 palle mal giocate e Matt Ritchie, con 635 sbagli. Da Pogba ci si aspetta ben altro e la stagione alle porte dovrà dimostrare che il francese è pronto a fare il salto di qualità.