United, quanto costa il dopo Ferguson? Se salta Solskjaer, ecco la cifra shock

Nonostante la recente vittoria sul Norwich City, il Manchester United non ha ancora deciso se proseguire o meno con Ole Gunnar Solskjaer. Il tecnico norvegese non convince gli scettici e il rendimento altalenante dei Red Devils pesa parecchio nel giudizio complessivo. L’eventuale esonero dell’eroe della finale di Champions 1999 metterebbe in luce la grande difficoltà del club inglese nel trovare un progetto affidabile dopo l’addio di Sir Alex Ferguson. Da quando l’allenatore scozzese ha lasciato lo United, si sono succeduti cinque tecnici, considerando anche la parentesi da giocatore-manager di Ryan Giggs. Gli addii di David Moyes, Louis Van Gaal e José Mourinho sono già costati 35 milioni di sterline al club inglese. Con l’esonero di Solskjaer si toccherebbe quota 40. Una spesa davvero esorbitante.