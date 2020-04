United-Sanchez ai ferri corti: il cileno rifiuta il taglio dell’ingaggio

Il rapporto tra Alexis Sanchez e il Manchester United continua a essere tremendamente complicato. Dopo la burrascosa esperienza sotto la gestione di José Mourinho e le recenti incomprensioni, l’attaccante cileno è stato girato in prestito all’Inter, ma la sua avventura nerazzurra non sembra essergli bastata per guadagnarsi la riconferma nella prossima stagione. Nel frattempo i dissapori con il Manchester United proseguono a distanza. Secondo quanto riportato dal London Evening Standard, i Red Devils avrebbero chiesto a Sanchez di ridurre il proprio ingaggio in questo momento di blocco a causa del Coronavirus. Il cileno ha rifiutato. E il braccio di ferro continua.