United, Sanchez rompe i contatti: l’indizio da WhatsApp

Il suo è stato uno dei trasferimenti più discussi della sessione estiva. Alexis Sanchez è arrivato all’Inter con la formula del prestito secco, ma non sembra particolarmente entusiasta all’idea di poter tornare in Premier League a fine stagione con il Manchester United. L’indizio, svelato e riportato da fonti inglesi, viene da WhatsApp. Infatti l’ex Udinese non è rimasto legato agli ex compagni di squadra, smettendo di scrivere e rispondere sulla chat dei Red Devils. C’è chi afferma che il Nino sembra non sia mai stato uno di loro. Tutto il contrario di Chris Smalling: il difensore centrale, ora in prestito alla Roma, non smette di sentire i vecchi amici. Indizi sui prossimi movimenti di mercato?