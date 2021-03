United, Scholes: “De Gea rischia, Henderson può togliergli il posto”

In casa Manchester United c’è un dibattito sul portiere titolare. A inizio stagione le prestazioni superlative di David De Gea sembravano aver convinto tutti a puntare ancora sul numero uno della Spagna. Tuttavia qualche sbavatura recente dell’estremo difensore iberico ha destato ancora qualche perplessità. Ora De Gea è tornato in patria per godersi la recente paternità. Al suo posto, tra i pali, si è accomodato Dean Henderson e l’inglese si sta mostrando all’altezza.

CHANCE

L’ex centrocampista del Manchester United Paul Scholes spiega il suo punto di vista ai microfoni di BT Sport: “Questa è la sua grande opportunità per consolidare il suo posto nella squadra. Amo David De Gea, è stato un portiere sensazionale per questo club per molti anni, ma nella partita contro l’Everton ha subito un paio di gol che non avrebbe dovuto e ho pensato che forse era il momento di cambiare, ma Ole è rimasto lui. Durante il match di domenica mi sentivo al sicuro con lui. Si sentiva semplicemente a suo agio. Bello e rilassato, simpatico e composto e questa è una grande occasione per lui. Non solo per Man United, se fa bene in queste prossime partite è il numero 1 per l’Inghilterra per me. Le prossime settimane sono fondamentali, decideranno il futuro di De Gea. Non credo che David si siederà in panchina e sarà una riserva, nessuno dei due può farlo. Ecco perché deve cogliere l’occasione e fare il possibile per restare in questa squadra”.