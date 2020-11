United sconfitto contro l’Arsenal, Maguire sbotta: “Non si può giocare così!”

Il Manchester United affonda in campionato. I Red Devils erano attesi dal big match della sesta giornata contro l’Arsenal e, forti del fattore campo, speravano di lanciare l’assalto alle prime posizioni. Un rigore di Pierre-Emerick Aubameyang, provocato da Pogba, è risultato decisivo, lasciando la squadra di Ole Gunnar Solskjaer a 7 punti in classifica.

SFOGO

Il capitano del Manchester United Harry Maguire non ha usato mezze misure nel post gara e si è sfogato duramente: “È difficile da capire. È stato deludente da parte nostra. È stata una gara di poche occasioni. Dovevamo fare di più, dovevamo creare di più. Eravamo fiduciosi all’inizio ed era importante iniziare bene la partita. Ma poi abbiamo perso troppe volte il pallone, non possiamo giocare così. Dobbiamo lavorare sodo domani in allenamento. Non riusciamo a trovare scuse, dobbiamo guardarci dentro. Non abbiamo vinto in campionato all’Old Trafford in questa stagione. È deludente, chi viene qui deve trovare impossibile riuscire a vincere!”.