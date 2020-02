United senza bomber, Kanu non ha dubbi: “Ecco chi è l’erede di Lukaku”

Il Manchester United tenta la difficile rincorsa all’Europa. Ma per poter sognare in grande, i Red Devils devono risolvere il problema in zona gol. Un suggerimento arriva dall’ex bomber dell’Arsenal Nwankwo Kanu. Queste le sue parole ai microfoni di Goal: “Ighalo potrebbe essere la soluzione. E’ in grado di rimpiazzare Lukaku. Se lo guardi giocare, ti accorgi che è forte e può segnare gol. Ciò di cui ha bisogno è il servizio. In questa squadra, sono sicuro che il suo gioco migliorerà perché la squadra ha giocatori fantastici. Nonostante abbia giocato nel campionato cinese, Ighalo non è un giocatore su cui guarderesti in basso e dire che non è un buon giocatore. Credo in lui e so ciò che può offrire se gli viene data la possibilità. Portarlo all’Old Trafford significa che il club crede nelle sue capacità e noi dobbiamo rispettarlo. Non credo che non deluderà perché darà loro valore per i loro soldi”.