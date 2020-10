United, Solskjaer infuriato: “Uno scherzo che Lamela sia caduto così…”

Il Manchester United deve fare i conti con la clamorosa disfatta interna rimediata dal Tottenham. I Red Devils hanno incassato un 6-1 incredibile. Sicuramente il risultato è viziato anche dall’espulsione diretta ad Anthony Martial per il fallo da reazione ai danni dell’argentino Erik Lamela. Un episodio che ha mandato su tutte le furie il tecnico Ole Gunnar Solskjaer.

INFURIATO

L’allenatore norvegese racconta le sue impressioni dopo la gara: “Non ci siamo avvicinati nemmeno lontanamente ad una buona prestazione. In questo faccio ammenda, sono stato io a scegliere la formazione L’espulsione di Martial? Per me sono state due emozioni contrastanti davvero. Complimenti ad Anthony per non essere andato giù e per non aver cercato di truffare l’arbitro per mandare via Lamela. Anthony sa che non può reagire in questo modo, ma è un vero scherzo per me che un ragazzo possa cadere così. Se fosse mio figlio, vivrebbe di acqua e pane per due settimane. Non è così che voglio che i miei giocatori reagiscano”.