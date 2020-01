United, Solskjaer richiama Sanchez. I tifosi sconcertati: “Sei impazzito?”

Ole Gunnar Solskjaer non ha dubbi: Alexis Sanchez può ancora dare tanto al Manchester United. E così il tecnico norvegese è pronto a riaccogliere tra i Red Devils il Nino Maravilla cileno. Tuttavia l’idea non ha convinto pienamente i tifosi del club inglese che per tutta risposta hanno intasato i social esprimendo il loro dissenso per la decisione. C’è chi afferma ironico: “E’ impazzito, lo stiamo perdendo…”. Qualcun altro scrive: “Questo è un esempio di quanto sia incapace questo allenatore”. E ancora: “Non c’è segnale, è in totale confusione”. Il commento più duro è stato questo: “Il peggior allenatore della Premier League di tutti i tempi”. Non è un momento semplice in casa United…