United, Solskjaer rischia grosso: ecco la possibile alternativa

Le prime gare avevano illuso i tifosi del Manchester United. Presto, però, i Red Devils si sono inabissati in una crisi tanto lampante quanto difficile da risolvere. Attualmente la squadra inglese naviga in pessime acque, a due soli punti da una clamorosa zona retrocessione. Così, secondo quanto riportato dal Daily Mail, il club inglese avrebbe pensato ad un sostituto a fine stagione. Si tratta di Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, squadra protagonista di questo avvio di Bundesliga. Il Manchester riflette e, se i risultati di Solskjaer dovessero essere ancora deludenti, potrebbe andare in scena un clamoroso ribaltone al termine dell’annata in corso.