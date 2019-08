United, Solskjaer sicuro: “Pogba non si muove da qui”

In casa Manchester United regna l’incertezza sul futuro di Paul Pogba. Il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ha espresso la sua opinione sul futuro del centrocampista francese campione del mondo nel 2018. Queste le sue parole: “Non ho dubbi, Paul Pogba resterà al Manchester United quest’estate”. Poi l’allenatore si è soffermato sulla trattativa per Maguire: “Spero che gli ultimi dettagli vengano messi a pugno in questo week-end. Credo verrà annunciato molto presto”.