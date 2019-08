United, trionfo sul Chelsea: l’Old Trafford chiama José Mourinho

Il Manchester United esordisce nel miglior modo possibile in Premier League: 4-0 al Chelsea nel big match della prima giornata. Una giornata da ricordare per i Red Devils, trascinati dalla doppietta di Rashford e dalle reti di Martial e James. Tra gli spettatori di questo massacro sportivo c’era anche José Mourinho. Lo Special One è un doppio ex della gara, avendo allenato entrambe le formazioni. Mentre era intento a commentare la gara per l’emittente televisiva inglese, il tecnico portoghese ha sentito lo stadio cantare il suo nome. Alcuni tifosi lo facevano sbeffeggiandolo, quasi a sottolineare che il suo sostituto Ole Gunnar Solskjaer è davvero la guida giusta per i Red Devils; altri lo hanno salutato calorosamente. Certamente per Mourinho è l’ennesima dimostrazione di quanto abbia lasciato il segno nel calcio inglese. Nel bene o nel male.