United, vittoria scaccia-crisi all’ultimo respiro: Fernandes stende il Brighton

La pesante sconfitta al debutto stagionale contro il Crystal Palace aveva già sollevato diversi dubbi sulla competitività del Manchester United. Perplessità che non sono state completamente spazzate via dopo il match con il Brighton, anche se, nel frattempo, i Red Devils incamerano i primi tre punti in Premier League.

LA GARA

La partenza è favorevole ai padroni di casa: lo United si aggrappa al palo che salva il risultato dal tiro di Trossard e a De Gea, provvidenziale nella deviazione sulla traversa di fronte alla conclusione di Webster. Al 38′ il Brighton passa in vantaggio su rigore con la perfetta esecuzione di Maupay con un cucchiaio. La reazione del Manchester arriva al 44′ con Maguire che appoggia in rete dopo la sponda di Matic. Nella ripresa, al 10′, va avanti lo United grazie a una straordinaria percussione di Rashford. In pieno recupero succede di tutto. Prima De Gea salva su Trossard. Poi arriva il pari di March. Ma all’undicesimo minuto di extra time viene concesso un rigore ai Red Devils e Bruno Fernandes non sbaglia per il 3-2 finale.