Van Basten demolisce Werner: “Non può giocare ad alti livelli. Io 18 volte meglio”

Marco Van Basten non usa mezze misure per criticare l'operato di Timo Werner

L'ultima stagione non è stata particolarmente positiva per Timo Werner. L'attaccante tedesco ha faticato a ripetere l'ottimo rendimento messo in mostra al Lipsia. Al Chelsea, la filosofia di gioco lo ha messo in difficoltà, costringendolo a un lento apprendistato. Le soddisfazioni sono arrivate con la squadra, capace di vincere la Champions League. Ma quanto vale realmente Werner? Secondo Marco Van Basten, esattamente 18 volte in meno rispetto a lui. Questa la sua risposta a Ziggo Sport durante una telecronaca: "Come minimo, sì. Posso confermarlo. È quasi commovente vederlo all'opera. Si vede che non ha fiducia, ma da allenatore si nota che è sempre nel posto giusto. Non credo sia abbastanza forte per giocare ad alti livelli". Insomma una vera e propria stoccata da parte dell'ex fuoriclasse olandese che non sembra proprio gradire l'attaccante tedesco del Chelsea.