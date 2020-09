Van de Beek allo United, addio da brividi dei tifosi dell’Ajax

Donny Van de Beek è pronto per affermarsi nel grande calcio. Il centrocampista olandese ha lasciato il ‘suo’ Ajax per sposare l’ambizioso progetto di Ole-Gunnar Solskjaer al Manchester United. Un affare, quello dei Red Devils, da 40 milioni di euro, una cifra più che onesta considerando il mercato attuale.

VAN DE BEEK, L’ADDIO CON I TIFOSI È DA BRIVIDI

Come già successo in passato con altri calciatori, i tifosi hanno riservato un addio da brividi anche al loro beniamino. Il giocatore è stato fermato dai sostenitori che hanno cominciato ad intonare cori in suo onore accendendo anche qualche fumogeno. Commovente addio ad un giocatore destinato a diventare uno dei migliori del suo ruolo.