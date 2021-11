Van de Beek diventerà papà. Van der Meyde “Lo chiamerai Ole Gunnar?”

Donny Van de Beek diventerà papà. C'è chi lo stuzzica, alludendo al rapporto tormentato con il tecnico Ole Gunnar Solskjaer

Donny Van de Beek non sta vivendo un momento idilliaco con il Manchester United. Poche le sue presenze con la maglia dei Red Devils, complice anche un rapporto mai del tutto decollato con il tecnico Ole Gunnar Solskjaer. Il futuro sembra però prospettargli qualche soddisfazione in più, a partire dalla nascita di un figlio. Lo ha annunciato l'olandese attraverso i suoi canali social. Al post ha replicato il connazionale ed ex esterno offensivo Andy Van der Meyde. L'ex Inter ha scherzato: "Lo chiamerai Ole Gunnar?". Un chiaro riferimento all'allenatore, che non ha mai preso troppo in considerazione il giocatore proveniente dall'Ajax. Arrivato nell'estate 2020 con grandi aspettative, Van de Beek è stato poco utilizzato. In questa stagione ha giocato con il contagocce, accumulando solamente 144 minuti, spalmati in 4 apparizioni.