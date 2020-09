Van De Beek festeggia il trasferimento al Manchester United regalandosi una super auto!

Donny Van De Beek ha deciso di fare le cose in grande per festeggiare il suo passaggio al Manchester United. Il centrocampista in arrivo dall’Ajax ha deciso di regalarsi una Range Rover, un’automobile dal prezzo salato di 150.000 dollari! Il calciatore non ha dunque perso tempo e difficilmente avrà una valida scusa per ritardare agli allenamenti dei Red Devils!

VAN DE BEEK: CHE REGALO!

Il nuovo centrocampista del Manchester United di Solskjaer, in attesa di debuttare domani contro il Crystal Palace, ha scelto di fare le cose in grande e di auto-premiarsi (è proprio il caso di dirlo) con una bellissima e potentissima Range Rover dal valore non esattamente economico di 150.000 dollari. Van de Beek, d’altronde, non ci metterà poi tanto a recuperare la cifra appena sborsata per soddisfare il suo desiderio, visto che l’olandese, nonostante sia solamente il tredicesimo giocatore più pagato attualmente nella rosa dei Red Devils, percepisce ben 100.000 sterline a settimana! Lo scrive il The Sun.

