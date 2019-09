Van der Sar “smonta” De Gea: “Lo United può fare a meno di lui”

Da qualche tempo il Manchester United sembra aver perso la sicurezza del reparto difensivo. Il primo segnale di difficoltà viene dal portiere David De Gea, apparso non irreprensibile in più di un’occasione nell’ultima stagione. Che ne sarà di lui? L’ex numero uno dei Red Devils Edwin Van der Sar ha espresso il suo giudizio. Queste le sue parole ai microfoni di Marca: “La decisione sul futuro di De Gea dovrà arrivare ad un certo punto. Ci vuole molto tempo, quindi è una decisione da dentro o fuori. Non sono il manager del Manchester United, ma altri portieri possono riempire il vuoto dello spagnolo. Ci sono portieri della Premier League pronti a fare un passo avanti. De Gea è stato capace di tenere un livello elevato per molto tempo, anche se ultimamente, forse, non è tra i primi due. Rimane comunque un grandissimo portiere”.