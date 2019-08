Van der Vaart boccia Maguire: “Il peggiore in Nations League”

Uno dei colpi del Manchester United è Harry Maguire. Il difensore dei Red Devils è chiamato ad una stagione da protagonista, possibilmente da trascinatore della squadra di Ole Gunnar Solskjaer. Tuttavia, c’è chi ritiene questo innesto un flop annunciato. Ne è convinto Rafael Van der Vaart. L’ex fuoriclasse olandese, ora commentato televisivo, ha avuto modo di vedere dal vivo le prestazioni di Maguire, restandone colpito in negativo: “L’ho visto in Nations League e ho parlato di lui con altri colleghi. Tutti siamo stati concordi nel definirlo il peggiore in campo. Dopo due mesi è al Manchester United…”. Insomma, Van der Vaart teme un nuovo flop in casa United. Il tempo gli darà ragione o lo smentirà.