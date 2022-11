Van der Vaart: “Il Tottenham può vincere la Premier League se acquista…”

L'ex giocatore non ha dubbi e pensa che gli Spurs possano competere per il titolo inglese se chiudessero un colpo in entrata.

L'ex calciatore Rafael Van der Vaart non sembra aver dubbi sulle potenzialità del Tottenham in Premier League. La squadra guidata da Antonio Conte, fresca di accesso agli ottavi di Champions League come prima del proprio girone, vanta anche il terzo posto attuale in campionato con 26 punti dopo 13 giornate disputate. Eppure, con un semplice innesto, secondo l'olandese potrebbero esserci ambizioni più grandi.

Parlando a Ziggo Sport, Van der Vaart ha infatti affermato che la formazione di Londra potrebbe ambire anche a vincere la Premier League se solo acquistasse un giocatore...

"PUO' VINCERE" - "Hakim Ziyech dovrebbe andare al Tottenham. Se prendono Ziyech, possono vincere la Premier League. Dico sul serio", le parole di Van der Vaart su quello che sarebbe il colpo in grado di spostare gli equilibri in casa Spurs.

Il 29enne è di proprietà del Chelsea ed era passato in Blues dall'Ajax nel 2020. Al momento il marocchino non sta trovando grande costanza di rendimento e di gioco tanto da essere uno dei nomi dati in partenza nel mercato. Su di lui, in passato, si era parlato di United, Tottenham e Milan. Chissà che gli Spurs, spinti anche da Van de Vaart, non provino in inverno a fare il grande colpo...