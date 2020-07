Van Dijk celebra il titolo di Premier League: “Tutto è possibile. Ero solo un bambino nato a Breda e ora…”

La partita casalinga contro il Chelsea è stata l’occasione per festeggiare la consegna del trofeo di campione della Premier League. Il Liverpool ha ricevuto le medaglie e, sopratutto, la Coppa che spetta ai vincitori. Dopo le ore intense sul campo e negli spogliatoi, ecco arrivare le prime considerazioni dai protagonisti. Su tutte quella di Virgil Van Dijk, esempio lampante della crescita dei Reds negli anni.

Van Dijk: “Da bambino di Breda a campione della Premier”

Il difensore olandese è stato tra i primi giocatori del Liverpool a pubblicare sui social una riflessione dopo aver realizzato quando di buono i Reds sono riusciti a fare in questo campionato inglese. Van Dijk si è rivolto alle persone a lui care ma anche ai giovani che sognano di fare grandi cose: “Solo un bambino di Breda che diventa campione di Premier League. Un sogno che diventa realtà, ma anche un’opportunità per ricordare ad ogni bambino che tutto è possibile, che i sogni possono diventare realtà. Con il duro lavoro e la costanza tutto è possibile. Non ci si deve far abbattere dalle cose negative o dalle critiche degli altri”. E ancora: “Voglio dire grazie alla mia famiglia, ai fan, ai miei compagni e a tutto lo staff. Liverpool, questo è per te”. Questo il messaggio dell’olandese su Instagram.