Van Dijk, difensore e… regista: ha fatto più passaggi di chiunque in Premier League

Ha sfiorato la vittoria del Pallone d’Oro, classificandosi secondo alle spalle di Lionel Messi. Ma le doti di Virgil Van Dijk sono comunque sotto gli occhi di tutti.

Il miglior difensore del mondo, adesso, si trasforma anche in… regista. Ebbene sì. Il centrale olandese del Liverpool, come sottolineato dal profilo Instagram ufficiale della Premier League è anche il calciatore che ha messo a referto il maggior numero di passaggi in questa stagione 2019-2020 nel massimo campionato inglese. Van Dijk, come si legge dalla speciale top 5 stilata dai britannici, ha raggiunto quota 2478 passaggi totali, una cifra che gli permette di dominare al primo posto staccando, e di parecchio, chi di mestiere fa appunto il centrocampista, come Rodri del Manchester City (a quota 1995). Curiosamente, Van Dijk batte anche due suoi compagni del Liverpool come Trent Alexander-Arnold e Robertson.