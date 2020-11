Van Dijk e Gomez out, il Liverpool in ansia: assalto a un top player della Serie A

La riconferma del Liverpool in Premier League non sembra essere un obiettivo semplice. I Reds, infatti, devono fare i conti con una concorrenza agguerrita, pronta a non lasciarli scappare via come accaduto nella scorsa stagione. E poi, come se non bastasse, il tecnico Jurgen Klopp si ritrova senza due pedine importantissime per la fase difensiva. Virgil Van Dijk sarà fuori fino al termine della stagione e da poco alla lista degli indisponibili si è aggiunto anche Joe Gomez.

MERCATO

Il Liverpool si vede costretto a intervenire sul mercato. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, infatti, i Reds starebbero sondando il terreno per un top player della Serie A. Si tratta di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è legato al Napoli e non sembra un’operazione semplice costringere gli azzurri a privarsi di lui.