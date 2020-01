Van Dijk, ex spietato: “Southampton? Felice se fanno bene ma vincerà il Liverpool”. E sul bomber Ings…

Weekend interessante in Premier League con il Liverpool che punta ad allungare la striscia di risultati utili consecutivi anche contro il Southampton. Sarà una gara particolare soprattutto per il difensore Virgil Van Dijk, ex di turno, che ha fissato l’obiettivo dei suoi.

Intervistato dal Daily Mail, l’olandese non si è fatto certo intimidire nell’affrontare la sua ex squadra: “Sono molto felice se fanno bene e spero che continuino ad esibirsi a questo livello. Ma sabato nella partita contro di loro, beh, noi cercheremo di vincere. Abbiamo solo questo pensiero”, ha detto Van Dijk che poi ha analizzato la personale sfida contro il bomber Danny Ings: “Ings è un giocatore chiave del Southampton al momento, ha aiutato il club a migliorare davvero tanto. Sono molto felice per lui. Sinceramente, però, non è necessario studiare gli attaccanti contro cui andrai a giocare perché di solito li conosci già. Sai i loro punti di forza e le loro debolezze”. Chiosa finale sul sul trasferimento al Liverpool: “Ho fatto la scelta giusta. Ho 28 anni ora e posso sognare di realizzare ogni cosa. La vita può essere corta, così come la tua carriera da calciatore”.