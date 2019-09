Van Dijk, la confessione: “Nel 2012 ho rischiato di morire, avevo già scritto il testamento”

E’ una delle colonne del Liverpool campione d’Europa, un muro pressoché insuperabile. Stiamo parlando di Virgil Van Dijk, acquistato dai Reds nel gennaio del 2018 dal Southampton. Nel passato del difensore, però, c’è stato un momento particolarmente difficile, che lo ha visto addirittura vicino alla morte. A parlarne, ai microfoni di FourFourTwo, lo stesso giocatore olandese.

TESTAMENTO – “Nel 2012 ho avuto un’appendicite con peritonite ed infezione renale. In questi casi, la maggior parte dei pazienti muore. Ricordo che potevo vedere solamente i tubi collegati al mio corpo, non potevo fare niente. Decisi così di iniziare a scrivere il mio testamento: nel caso in cui fossi morto, avrei lasciato a mia madre una parte dei soldi da me guadagnati”.