Van Dijk, messaggio a Maguire: “Dovrà convivere con la pressione di essere il più costoso…”

Harry Maguire è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Manchester United. Il centrale inglese andrà a rinforzare il pacchetto arretrato dei Red Devils. Un trasferimento da record per la Premier League che lo fa diventare il difensore più costoso di sempre.

Nella speciale classifica, battuto in Inghilterra anche l’olandese del Liverpool Virgil van Dijk che deteneva il record con 85 milioni, tre in meno di quelli pagati appunto per Maguire.

Come riporta AS, il difensore dei Reds campioni d’Europa ha commentato il trasferimento del collega al Manchester United facendo leva proprio sul prezzo del cartellino e mettendolo in allarme: “Adesso Maguire dovrà convivere con la pressione del suo costo. Dovrà concentrarsi solo sul campo, su ciò che gli piace fare. Mostrare a tutti le sue qualità senza pensare al resto. In realtà il prezzo ti mette pressione, ma questa c’è sempre, soprattutto quando vai a giocare in un club importante come il Manchester United”.

Pressione che, adesso, Van Dijk probabilmente non sentirà più dato che Maguire gli ha appena soffiato il record che gli apparteneva da quanto il Liverpool lo aveva acquistato dal Southampton nel 2018.