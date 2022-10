Van Dijk pronto alla sfida con Haaland: “Ecco cosa bisogna fare per non farlo segnare”

In Premier League si sente già profumo di grande sfida. Nel weekend di campionato, infatti, andrà in scena la gara tra Liverpool e Manchester City , una gara che metterà davanti il forte centrale Reds Virgil Van Dijk e il potente centravanti norvegese Erling Haaland . Parlando a TV2, come riportato anche da GOAL, il difensore della squadra di Klopp ha spiegato in che modo è possibile provare a fermare il bomber, fin qui autore di ben 15 gol dopo sole 9 gare.

DUELLO - La premesse è che solo due club sono riusciti a non prendere gol da Haaland in questa prima parte di stagione: il Bournemouth e appunto il Liverpool nel Community Shield. Van Dijk a tal proposito ha commentato: "Fermarlo non è stato assolutamente facile, credetemi. Ricordo che dopo il Community Shield qualcuno lo aveva quasi 'snobbato' ma io dissi 'credetemi, è davvero forte e farà davvero danni alle difese'". E così, come stiamo vedendo è andata. Ma allora come si ferma il giovane Haaland? Il difensore olandese ha detto: "Dobbiamo cercare di impedire che i palloni gli arrivino vicino e dobbiamo difendere al massimo livello. In generale è quello che dobbiamo sempre fare contro il City e non sarà diverso anche questa domenica. È qualcosa che dovremmo fare e non vedo l'ora che arrivi la gara. Non solo per sfidare Haalaand ma per giocare contro di loro. Vogliamo impedir loro di segnare, a chiunque non solo Haaland anche se sappiamo che è molto bravo".