Van Dijk, record interrotto: Gabriel Jesus dribbla il centrale dopo ben 65 partite!

Il primo trofeo della stagione in Inghilterra segna anche la fine di un record di cui si è parlato moltissimo negli scorsi mesi. Il difensore del Liverpool Van Dijk, durante la sfida del Community Shield contro il Manchester City, è stato dribblato dall’attaccante dei Citizen Gabriel Jesus, ponendo così fine alla serie straordinaria di 65 partite consecutive (da marzo 2018) senza mai essere “superato” da un giocatore avversario. Un primato che comunque resta nella storia per la sua particolarità e per le capacità straordinarie del capitano dei Reds, decisivo anche per la conquista della Champions League. Per lui e per la sua squadra, però, niente da fare per la conquista della Supercoppa: il City si è imposto ai calci di rigore dopo l’1-1 dei regolamentari.