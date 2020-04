Van Dijk sceglie la sua squadra a 5 della Premier League e… non inserisce neppure un compagno del Liverpool

Virgil Van Dijk è sicuramente tra i difensore più forti del mondo in questo momento. Il centrale del Liverpool è arrivato secondo all’ultima assegnazione del Pallone d’Oro, dietro solo Lionel Messi. L’olandese è stato protagonista di una stagione, la scorsa, davvero incredibile con la maglia Reds che lo ha portato anche alla conquista dell’ambita Champions League.

Chiamato a scegliere la sua squadra ideale formata da cinque calciatori di Premier League, Van Dijk ha però dimenticato… i suoi compagni di club. Attraverso il sito ufficiale del Liverpool ecco le scelte dell’olandese: in porta Ederson, del Manchester City; in difesa Aymeric Laporte, sempre dei Citizens, in mezzo ancora un giocatore delle fila di Guardiola, Kevin De Bruyne; in avanti Son del Tottenham e Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal. E a commento delle sue scelte, il difensore ha aggiunto: “Credo che Ederson sia assolutamente tra i migliori della Premier League. Alisson resta il numero uno, ma Ederson ha dimostrato in questa stagione di essere veramente forte. Laporte? Davvero molto, molto, molto forte e importate per la squadra. Ecco perché l’ho scelto. De Bruyne è fantastico. Vede cosa che gli altri non vedono. Il suo gioco parla da solo. Son? Lui è forte, veloce, crossa, fa gol, difende. Fa tutto. Ecco perché l’ho scelto”. Infine Aubameyang: “La sua stagione parla da sé. Lui e Lacazette sono perfetti insieme. Potrei scegliere anche Aguero, ma i numero di Aubameyang sono incredibili”.