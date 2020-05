Van Gaal racconta: “Levy lasciò casa mia nascosto in un bagagliaio”

L’avventura al Manchester United è stata l’ultima per Louis Van Gaal. L’ex allenatore olandese ha deciso di interrompere la sua carriera da allenatore nel marzo 2019 per dedicare più tempo alla famiglia. Prima di firmare per i Red Devils, Van Gaal ha rivelato di aver ricevuto un’offerta da una squadra londinese.

TOTTENHAM – Secondo quanto raccontato al DailyMail, l’ex manager nell’estate 2014 aveva parlato anche con la dirigenza del Tottenham. In quel periodo gli Spurs dovevano sostituire Tim Sherwood e cercavano un allenatore esperto. Le parti si incontrarono anche a casa di Van Gaal. Un incontro che doveva assolutamente rimanere segreto, tanto che il proprietario degli Spurs Levy fece di tutto per evitare la stampa: “Daniel Levy venne a casa mia e se ne andò nascosto nel bagagliaio per evitare i giornalisti asserragliati fuori”. Un incontro che però non servì a nulla. Poche settimane più tardi l’olandese firmò per il Manchester United.