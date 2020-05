Van Gaal ricorda: “Incredibile allo United: mercato flop con 600 milioni!”

Il digiuno del Manchester United in Premier League dura ormai da sette lunghe stagioni. Nessuno dei successori di Sir Alex Ferguson è riuscito anche solo a sfiorare la vittoria del campionato. Ci ha provato anche Louis Van Gaal, ma senza riuscirci. L’allenatore olandese ha spiegato ai microfoni di “Voetbal International” i motivi del fallimento: “Il Manchester United non aveva le qualità e la rosa per vincere la Premier, e aveva anche una rosa di età piuttosto avanzata, con 10 giocatori sopra i 30 anni e cinque sopra i 35. Così ho fatto sapere alla società che volevo ringiovanire la rosa ed ho comunicato la lista dei miei obiettivi. Non ti aspetti questa situazione nel club più ricco del mondo, ed invece nonostante i 600 milioni di fatturato, non compravano i giocatori che servivano, si cui avevo bisogno. Un club come quello dovrebbe comprare le prime scelte, non le settime o le ottave”.