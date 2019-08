Van Persie “consiglia” Sanchez: “Non sei felice, elimina la pressione”

Entrambi hanno mostrato grandi cose all’Arsenal prima di smarrirsi inizialmente al Manchester United. E’ il caso di Robin Van Persie ed Alexis Sanchez. L’olandese ha commentato il momento difficile del cileno, dandogli qualche consiglio su come risorgere dall’ultima difficilissima stagione: “Non mi sembra molto felice. Sembrava felice all’Arsenal. Non sembra felice ora. Quello che ho visto e sentito negli anni è che il modo in cui ti senti mentalmente, come è la tua vita, ha una grande influenza. Se sei felice, sei il 50% più in forma, crei di più e ti diverti… Quindi dovrebbe trovare un modo mentalmente di cambiarlo. Che cos’è la pressione? Nel corso degli anni ci ho pensato molto e la pressione è aria, non puoi toccare la pressione. È quello che ti metti addosso. È importante mettere da parte la pressione e affrontarla. Certo, la pressione è lì perché stai giocando per un grande club e tutti hanno opinioni su di te. Ma devi gestirla”.