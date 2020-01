Van Persie critica Solskjaer: “Manca cattiveria, i giocatori non lo temono”

Il Manchester United ripiomba nella crisi. I Red Devils escono sconfitti dal match contro l’Arsenal per 2-0 e perdono un’importante occasione per avvicinarsi al quarto posto occupato dal Chelsea. Il tecnico dello United Ole Gunnar Solskjaer è stato duramente criticato per aver sorriso amaramente al termine del match. Una stoccata è arrivata da un ex Manchester come Robin Van Persie. Queste le sue parole a BT Sport: “Vedo Ole e sembra un ragazzo davvero simpatico. Vorrei vederlo un po ‘più spigoloso, a volte un po’ più cattivo. Sta sorridendo dopo una partita del genere. Questo non è il momento di sorridere. Da giocatore hai bisogno di un po ‘di paura anche da parte del tuo allenatore, ma prima hai bisogno di un piano di gioco. Se ce l’hai, allora sai che, se non interpreti certe gare e non gestisci al meglio certe situazioni, verrai punito e non giocherai alla prossima partita”.